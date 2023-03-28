МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Сбербанк поддерживает появление облигаций федерального займа в дружественных валютах, в первую очередь, в юанях, что позволит создать новый бенчмарк стоимости заимствований в нем на российском рынке, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. ВТБ и правительство проработают детали выпусков дружественных ОФЗ

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее во вторник в ходе стратегической сессии по вопросу обеспечения финансового суверенитета заявил, что правительство РФ прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах. Тем более, крупные российские эмитенты уже стали сами выходить на рынок с заимствованиями в китайских юанях, сказал Мишустин.

"Поддерживаем идею появления ОФЗ в дружественных валютах, в первую очередь, в китайских юанях – наиболее ликвидной валюте из дружественных валют", — сообщили в банке.

В Сбербанке пояснили, что выпуск ОФЗ в юанях позволит создать новый бенчмарк стоимости заимствований в этой валюте на российском рынке, а также расширит инструменты управления буфером ликвидности в китайских юанях для банков в условиях наблюдаемого роста объема кредитования и привлечения средств в этой валюте.