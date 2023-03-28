Британия разрешила некоторым компаниям менять условия по облигациям
Британия разрешила компаниям с подсанкционными держателями менять условия по облигациям
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Власти Великобритании разрешили компаниям, облигации которых держат попавшие в антироссийский санкционный список лица, проводить реструктуризацию задолженности по облигациям и вносить соответствующие изменения, следует из документа, опубликованного во вторник управлением по осуществлению финансовых санкций страны (OFSI).
"OFSI выпустило 28 марта 2023 года генеральную лицензию…., чтобы позволить при определенных условиях (осуществление) транзакций, связанных с поправками и реструктуризацией по облигациям, для несанкционированных лиц", — говорится в документе.
Согласно лицензии, не находящийся под санкциями эмитент, часть облигаций которого принадлежит санкционированному лицу, может проводить любую реструктуризацию задолженности по облигациям или реализовывать поправки в этом отношении.
Кроме того, британские лица могут предпринимать любые необходимые шаги для проведения реструктуризации задолженности по облигациям или внесения изменений.
Генеральная лицензия вступает в силу 28 марта, министерство финансов имеет право изменить, отозвать или приостановить её действие в любое время.
https://1prime.ru/Bonds/20230328/840221825.html
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