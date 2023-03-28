МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Власти Великобритании разрешили компаниям, облигации которых держат попавшие в антироссийский санкционный список лица, проводить реструктуризацию задолженности по облигациям и вносить соответствующие изменения, следует из документа, опубликованного во вторник управлением по осуществлению финансовых санкций страны (OFSI). В Банке Англии заявили об отсутствии стресса в стране

"OFSI выпустило 28 марта 2023 года генеральную лицензию…., чтобы позволить при определенных условиях (осуществление) транзакций, связанных с поправками и реструктуризацией по облигациям, для несанкционированных лиц", — говорится в документе.

Согласно лицензии, не находящийся под санкциями эмитент, часть облигаций которого принадлежит санкционированному лицу, может проводить любую реструктуризацию задолженности по облигациям или реализовывать поправки в этом отношении.

Кроме того, британские лица могут предпринимать любые необходимые шаги для проведения реструктуризации задолженности по облигациям или внесения изменений.

Генеральная лицензия вступает в силу 28 марта, министерство финансов имеет право изменить, отозвать или приостановить её действие в любое время.