МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") в феврале-марте выкупил у своей материнской компании VEON еврооблигации, номинированные в долларах и рублях, общей номинальной стоимостью 1,26 миллиарда долларов США и 23,9 миллиарда рублей соответственно, говорится в сообщении компании. Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2035 году

"В феврале-марте 2023 года ПАО "ВымпелКом" осуществило выкуп еврооблигаций "VEON HOLDINGS B.V.", номинированных в долларах общей номинальной стоимостью 1,26 миллиарда долларов США и номинированных в рублях общей номинальной стоимостью 23,9 миллиарда рублей, и выпуск биржевых и коммерческих облигаций общей номинальной стоимостью 119,3 миллиарда рублей со ставкой купона от 7,30% по 11,35% годовых и сроками погашения c 2026 года по 2030 год", — говорится в сообщении.

Холдинг Veon в начале ноября объявил, что начал процесс продажи своего бизнеса в России — компании "Вымпелком", входящей в тройку крупнейших мобильных операторов РФ. Позже группа топ-менеджеров "Билайна" во главе с гендиректором Александром Торбаховым объявила, что заключила соглашение о выкупе компании за 130 миллиардов рублей.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев в начале февраля сообщал, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу "Вымпелкома" российскому менеджменту при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных ее материнской компанией Veon в пользу российских инвесторов. Он отмечал, что выкуп может произойти в течение одного-двух месяцев.

Veon позднее подтвердил, что передача компании "Вымпелком" российскому топ-менеджменту по плану будет завершена не позднее 1 июня текущего года.