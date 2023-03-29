МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 30,669 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 75,598 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Сбербанк поддержит выпуск ОФЗ в дружественных валютах

Цена отсечения составила 95,155% от номинала, средневзвешенная цена — 95,198% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,56% годовых, средневзвешенная доходность — 10,56% годовых.

Минфин РФ позднее в среду также проведет аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.