Минфин разместил ОФЗ на 30,67 миллиарда рублей на безлимитном аукционе 29 марта
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 30,669 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 75,598 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 95,155% от номинала, средневзвешенная цена — 95,198% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,56% годовых, средневзвешенная доходность — 10,56% годовых.
Минфин РФ позднее в среду также проведет аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
https://1prime.ru/Bonds/20230329/840228617.html
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