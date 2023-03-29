МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 28,877 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 44,778 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Аналитик раскрыл, кого заинтересует ОФЗ в юанях

Цена отсечения составила 72,6004% от номинала, средневзвешенная цена — 72,7279% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,78% годовых, средневзвешенная доходность — 10,76% годовых.

Минфин РФ ранее в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 30,669 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 75,598 миллиарда.