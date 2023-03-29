МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минфин России в первом квартале разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на 738,4 миллиарда рублей по номиналу, выполнив на 92,3% квартальный план, свидетельствуют данные министерства. Названа наиболее привлекательная валюта для "дружественных" ОФЗ

Минфин России в первом квартале планировал предложить на традиционных аукционах гособлигации на 800 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составлял 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 400 миллиардов рублей, от 10 лет — 300 миллиардов.

В среду на заключительных в этом квартале аукционах Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 30,669 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 75,598 миллиарда и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 28,877 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 44,778 миллиарда.

"Цены госбумаг менялись разнонаправленно в течение недели, но преимущественно повысились по итогам прошедшей недели, в результате чего доходности в среднем по рынку ОФЗ-ПД снизилась на 5 базисных пунктов, а по отдельным выпускам снижение составляло преимущественно в пределах 1-15 базисных пунктов, исключением стали два самых долгосрочных выпуска, доходность которых выросла на 5-7 базисных пунктов", — рассказал РИА Новости главный аналитик по долговым рынкам БК "Регион" Александр Ермак.

По его словам, на аукционе по размещению ОФЗ 26241 эмитент отсек почти 60% спроса инвесторов, установив для них премию по доходности на уровне 4 базисных пунктов. На пять крупных сделок объемом 1,3-15,2 миллиарда рублей пришлось 80,3% от общего объема размещения. На аукционе по размещению ОФЗ 26238 Минфин отсек 35,5% заявок спроса, сохранив средневзвешенную доходности и размер премии на уровне двухнедельной давности 10,76% годовых и 7 базисных пунктов соответственно.