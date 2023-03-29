Ozon получил одобрение регулятора Великобритании на проведение реструктуризации бондов
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Ozon получил одобрение от британского регулятора на проведение реструктуризации своих облигаций на 750 миллионов долларов, сообщает компания.
"Компания настоящим сообщает, что санкционный орган Великобритании 28 марта 2023 года опубликовал генеральную лицензию… которая разрешает эмитентам облигаций и лицам Великобритании осуществлять условия реструктуризации облигаций при соблюдении определенных условий. Компания подтверждает, что реструктуризация и ее реализация подпадают под действие лицензии", — сообщила компания.
Одобрения от регуляторов США и Кипра были получены компанией в октябре и декабре прошлого года. Держатели могут подать заявление по выплатам не позднее 5 апреля.
В конце сентября владельцы более 75% выпуска конвертируемых облигаций Ozon на 750 миллионов долларов одобрили решение о реструктуризации на ранее согласованных условиях. Ozon ранее получил одобрение от Управления контроля за иностранными активами (OFAC) минфина США и кипрского регулятора. Так, для вступления решения в силу оставалось получить согласие от регуляторов Великобритании.
Также в сентябре Ozon объявлял следующие условия реструктуризации: компания досрочно погасит облигации в рублях или долларах — на выбор владельца бумаги, выплаты составят до 85% от номинала облигаций в рублях и до 67% от номинала в долларах, включая проценты, начисленные до 24 августа, и вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении.
Технический дефолт по облигациям произошел 14 июня в результате того, что Ozon не смог совершить платеж в связи с погашением облигаций 31 мая. Перевести необходимую сумму из российских структур Ozon в адрес кипрской Ozon Holdings PLC помешали регуляторные ограничения.
https://1prime.ru/Bonds/20230329/840234580.html