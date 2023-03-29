МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Ozon получил одобрение от британского регулятора на проведение реструктуризации своих облигаций на 750 миллионов долларов, сообщает компания. Российские банки реструктуризировали почти миллион кредитов в 2022 году

"Компания настоящим сообщает, что санкционный орган Великобритании 28 марта 2023 года опубликовал генеральную лицензию… которая разрешает эмитентам облигаций и лицам Великобритании осуществлять условия реструктуризации облигаций при соблюдении определенных условий. Компания подтверждает, что реструктуризация и ее реализация подпадают под действие лицензии", — сообщила компания.

Одобрения от регуляторов США и Кипра были получены компанией в октябре и декабре прошлого года. Держатели могут подать заявление по выплатам не позднее 5 апреля.

В конце сентября владельцы более 75% выпуска конвертируемых облигаций Ozon на 750 миллионов долларов одобрили решение о реструктуризации на ранее согласованных условиях. Ozon ранее получил одобрение от Управления контроля за иностранными активами (OFAC) минфина США и кипрского регулятора. Так, для вступления решения в силу оставалось получить согласие от регуляторов Великобритании.

Также в сентябре Ozon объявлял следующие условия реструктуризации: компания досрочно погасит облигации в рублях или долларах — на выбор владельца бумаги, выплаты составят до 85% от номинала облигаций в рублях и до 67% от номинала в долларах, включая проценты, начисленные до 24 августа, и вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении.

Технический дефолт по облигациям произошел 14 июня в результате того, что Ozon не смог совершить платеж в связи с погашением облигаций 31 мая. Перевести необходимую сумму из российских структур Ozon в адрес кипрской Ozon Holdings PLC помешали регуляторные ограничения.