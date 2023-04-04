МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Минфин России 5 апреля на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух серий, говорится в сообщении министерства. Силуанов заявил об увеличении объема поддержки российской промышленности

Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.