МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2042 году на 6,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства. Минфин на аукционах 5 апреля предложит ОФЗ двух серий

"Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2042 году в сумме 6,6 миллиарда рублей (эквивалент 84,4 миллиона долларов) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", — сообщил Минфин.

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственного внешнего долга Российской Федерации по указанным еврооблигациям исполнены Минфином России в полном объеме", — отмечает министерство.

Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня 2022 года перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.