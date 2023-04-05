Минфин разместил ОФЗ на 6,2 миллиарда рублей при спросе в 17,3 миллиарда
Минфин разместил ОФЗ серии 26240 на 6,2 миллиарда рублей при спросе в 17,3 миллиарда
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 6,209 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 17,291 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 75,08% от номинала, средневзвешенная цена — 75,0854% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,79% годовых, средневзвешенная доходность — также 10,79% годовых.
Объем остатков, доступных для размещения в выпуске, составлял 41 миллиард рублей.
Минфин РФ ранее в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года на 70,54 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 95,331 миллиарда.
https://1prime.ru/Bonds/20230405/840293303.html
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