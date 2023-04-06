Мосбиржа назвала объем размещенных облигаций за первый квартал
Объем размещений облигаций на Мосбирже в первом квартале составил 1,494 триллиона рублей
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Объем размещений облигаций на Московской бирже в прошлом квартале, без учета краткосрочных выпусков, составил 1,494 триллиона рублей, соответствующие данные представил начальник управления по работе с эмитентами облигаций и сопровождению национальных проектов торговой площадки Дмитрий Таскин.
Согласно презентации биржи, объем размещений облигаций в январе составил 261 миллиард рублей, в феврале — 633 миллиарда, в марте — 600 миллиардов. С начала года наибольший объем размещений государственных облигаций был зафиксирован в феврале (276 миллиардов рублей), корпоративных облигаций — в марте (424 миллиарда рублей).
В структуре инвесторов в размещениях корпоративных облигаций на долю физических лиц пришлось 11% (6% в марте-декабре 2022 года), на доверительных управляющих 15% (25% в марте-декабре 2022 года), на дилеров — 73% по сравнению с 68%.
"Розничный инвестор — это, безусловно, движущая сила и наша надежда в развитии рынка в дальнейшем", — прокомментировал Таскин в ходе выступления на круглом столе "Российский облигационный рынок: проблемы и перспективы" в Высшей школе экономики.
https://1prime.ru/Bonds/20230406/840304922.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.