МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Объем размещений облигаций на Московской бирже в прошлом квартале, без учета краткосрочных выпусков, составил 1,494 триллиона рублей, соответствующие данные представил начальник управления по работе с эмитентами облигаций и сопровождению национальных проектов торговой площадки Дмитрий Таскин. Мосбиржа расширила ограничения для инвесторов из недружественных стран

Согласно презентации биржи, объем размещений облигаций в январе составил 261 миллиард рублей, в феврале — 633 миллиарда, в марте — 600 миллиардов. С начала года наибольший объем размещений государственных облигаций был зафиксирован в феврале (276 миллиардов рублей), корпоративных облигаций — в марте (424 миллиарда рублей).

В структуре инвесторов в размещениях корпоративных облигаций на долю физических лиц пришлось 11% (6% в марте-декабре 2022 года), на доверительных управляющих 15% (25% в марте-декабре 2022 года), на дилеров — 73% по сравнению с 68%.

"Розничный инвестор — это, безусловно, движущая сила и наша надежда в развитии рынка в дальнейшем", — прокомментировал Таскин в ходе выступления на круглом столе "Российский облигационный рынок: проблемы и перспективы" в Высшей школе экономики.