МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Резкий рост объема размещения "мусорных облигаций" ожидается на российском рынке в 2023 году — по сравнению с прошлым годом он вырастет втрое, говорится в опубликованном в пятницу докладе НИУ ВШЭ "Экономика России под санкциями: от адаптации к устойчивому росту". "Газпром" разместил замещающие облигации на 402,2 миллиона евро

"Санкционное давление наиболее негативно отразилось на сегменте высокодоходных облигаций (ВДО), к которым в России относятся бумаги с рейтингом ниже BBB+ по национальной шкале", — говорится в докладе. Такой рейтинг является неинвестиционным, а соответствующие бумаги, как правило, приобретаются в спекулятивных целях, поэтому их называют "мусорными".

"Объем рыночных размещений ВДО в 2023 году составит 20-25 миллиардов рублей", — прогнозируют авторы. В прошлом году, по их данным, объем рыночных размещений ВДО, составил около 10,8 миллиарда рублей — приблизительно втрое меньше 2021 года.

Причиной сжатия рынка в прошлом году, по мнению авторов, стало не только ужесточение денежно-кредитной политики, но и расширение спредов (премий к доходностям государственных ценных бумаг) весной-осенью прошлого года. А ожидаемый рост объема размещения в текущем году они связывают с необходимостью погасить или амортизировать около 30 миллиардов рублей ВДО.

"Объем размещений будет существенно сдерживаться из-за повышенного уровня требуемых купонных ставок в связи с выросшими надбавками за риски. Так, если размер купона у облигаций ВДО в рейтинговой категории B в 2021 году составлял 13-14%, то в 2022 году он вырос до 18-20%. В рейтинговой категории BB размер купона в 2022 году составил 15-17%, в то время как в 2021 году — 11-13%. Мы ожидаем, что премия за риск в сегменте ВДО в 2023 году останется на уровне 2022 года", — говорится в докладе.

"Несмотря на растущие ставки купона, рефинансировать этот объем будет достаточно сложно при ограниченном спросе на эти ценные бумаги со стороны физических лиц, традиционно являющихся основными покупателями ценных бумаг в сегменте ВДО", – отмечают эксперты.

Кредитный риск в сегменте этих бумаг, по мнению экспертов, в ближайшие два года будет оставаться на очень высоком уровне, что может "закрыть" этим эмитентам доступ к первичному рынку. Ключевым краткосрочным риском предприятий ВДО авторы доклада называют риск ликвидности, который может привести к недостатку средств для выплаты как купонов, так и основной суммы долга. В среднесрочной перспективе наиболее опасными являются риски обслуживания долга и рефинансирования. Существенным риском также остается сокращение государственной поддержки.