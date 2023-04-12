МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Вложения семей в РФ в российские облигации, номинированные в иностранной валюте, в феврале этого года достигли рекордных 793 миллиарда рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных Банка России. Весеннее обострение: куда вложить деньги до конца апреля

Согласно материалам регулятора, вложения домохозяйств в России в долгосрочные долговые ценные бумаги резидентов в иностранной валюте по состоянию на 1 марта составили 792,7 миллиарда рублей, что является максимальным значением с начала 2018 года, когда ЦБ начал вести такую статистику.

Рост объема валютных облигаций резидентов у физлиц объясняется тем, что на локальном рынке компании стали активно занимать в юанях, а также выпускать замещающие облигации, поясняет управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"При недоступности рынка еврооблигаций интерес инвесторов смещается в валютные облигации на локальном рынке. Для розничного инвестора такие инструменты обеспечивают диверсификацию по валютам", — пояснил аналитик.

Он добавил, что по мере роста популярности выпусков в юанях, а также дальнейшего замещения еврооблигаций этот сегмент рынка продолжит активный рост.