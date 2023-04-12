МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Около восьми новых размещений ESG-облигаций может состояться в 2023 году в России, а объем рынка достигнет 400 миллиардов рублей, сообщила руководитель группы ESG-рейтингов агентства "Эксперт РА" Юлия Катасонова.
"С учетом уже состоявшихся размещений в этом году, мы считаем, что будет около восьми новых размещений", — сказала она, выступая на конференции "Будущее рынка устойчивого финансирования".
"Объем рынка обращающихся инструментов составит порядка 400 миллиардов рублей. Почему я это подчеркиваю? Потому что сейчас, в этом году и в прошлом, уже начинаются погашения ранее выпущенных инструментов с короткой либо средней дюрацией", — добавила она.
По оценке агентства, рынок обращающихся ESG-облигаций в 2022 году вырос до 385 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/Bonds/20230412/840348766.html
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