МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Около восьми новых размещений ESG-облигаций может состояться в 2023 году в России, а объем рынка достигнет 400 миллиардов рублей, сообщила руководитель группы ESG-рейтингов агентства "Эксперт РА" Юлия Катасонова. Набиуллина назвала причины текущего ослабления рубля

"С учетом уже состоявшихся размещений в этом году, мы считаем, что будет около восьми новых размещений", — сказала она, выступая на конференции "Будущее рынка устойчивого финансирования".

"Объем рынка обращающихся инструментов составит порядка 400 миллиардов рублей. Почему я это подчеркиваю? Потому что сейчас, в этом году и в прошлом, уже начинаются погашения ранее выпущенных инструментов с короткой либо средней дюрацией", — добавила она.

По оценке агентства, рынок обращающихся ESG-облигаций в 2022 году вырос до 385 миллиардов рублей.