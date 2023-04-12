МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в мае 2041 года на 31,3 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 46,8 миллиарда, говорится в сообщении Московской биржи. В ЦБ отметили пользу от интереса бакнов к ОФЗ с переменным купоном

Цена отсечения составила 94,7309% от номинала, средневзвешенная цена — 94,7729% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,64% годовых, средневзвешенная доходность — 10,64% годовых.