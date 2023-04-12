Минфин разместил облигации федерального займа серии 26241
Минфин разместил облигации федерального займа серии 26241 на 31,3 миллиарда рублей
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в мае 2041 года на 31,3 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 46,8 миллиарда, говорится в сообщении Московской биржи.
Цена отсечения составила 94,7309% от номинала, средневзвешенная цена — 94,7729% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,64% годовых, средневзвешенная доходность — 10,64% годовых.
https://1prime.ru/Bonds/20230412/840350669.html
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