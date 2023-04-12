МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года на 5,148 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 18,939 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин опроверг планы по повышению НДПИ на уголь

Цена отсечения составила 94,99% от номинала, средневзвешенная цена — 95,2657% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 3,1% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 3,07% годовых.

Минфин РФ ранее в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 31,3 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 46,8 миллиарда.