МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 36,4 миллиарда рублей по номиналу при совокупном спросе в 65,7 миллиарда, свидетельствуют данные министерства. Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 5,1 миллиарда рублей

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 31,3 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 94,7309% от номинала, средневзвешенная цена — 94,7729% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,64% годовых, средневзвешенная доходность — 10,64% годовых. Спрос — 46,8 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года на 5,1 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 94,99% от номинала, средневзвешенная цена — 95,2657% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 3,1% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 3,07% годовых. Спрос — 18,9 миллиарда рублей.

Объем остатков, доступных для размещения в выпусках, составлял 261,1 и 342,7 миллиарда рублей соответственно. В ходе первого аукциона Минфин удовлетворил 97 заявок, в ходе второго — 68 заявок.

УМЕРЕННЫЙ СПРОС

По итогам прошедшей недели цены госбумаг изменились разнонаправленно, а доходность в среднем по рынку ОФЗ с постоянным купонным доходом снизилась на 3 базисных пункта, рассказал РИА Новости главный аналитик по долговым рынкам БК "Регион" Александр Ермак.

Снижение в пределах 5-30 базисных пунктов было зафиксировано по краткосрочным выпускам со сроком обращения до трех с половиной лет, доходность среднесрочных бумаг со сроком обращения три с половиной — семь лет изменилась в пределах от —6 до +7 базисных пунктов. На более дальнем конце кривой доходность повысилась в пределах 5-12 базисных пунктов.

"Ослабление национальной валюты оказало давление на долгосрочные выпуски, при этом резкий рост ставок в пределах 15-20 базисных пунктов был зафиксирован в пятницу, 7 апреля, но имел кратковременный характер и к концу торговой сессии доходность снизилась практически к уровням предыдущего дня", — отметил эксперт.

По его словам, спрос на аукционе по ОФЗ 26241 стал самым низким на аукционах, проводимых с начала текущего года, но при этом объем размещения превысил результат предыдущего аукциона, состоявшегося в конце марта. Минфин продолжает свою политику минимальных премий инвесторам, предоставив на сегодняшнем аукционе премию на уровне 3 базисных пунктов, отметил он. На десять заявок инвесторов на аукционе с объемом 1-10,14 миллиарда рублей пришлось 80,6% от общего объема размещения.

Спрос на аукционе по размещению ОФЗ 52005 оказался на 25% выше, чем на дебютном аукционе, который состоялся три недели назад, однако, около 73% объема заявок спроса были отсечены Минфином, что привело к снижению объема размещения почти на 30% ниже от уровня предыдущего аукциона. Для достижения этого результата эмитенту пришлось пойти на снижение цены отсечения на 0,06 процентного пункта по сравнению с ценой отсечения на дебютном аукционе. На четыре заявки объемом 1-2 миллиарда рублей пришлось 98,6% от общего объема размещения.

Минфин по итогам двух состоявшихся в апреле аукционных дней разместил гособлигации на 113,1 миллиарда рублей, обеспечив на 13,3% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ (850 миллиардов рублей).