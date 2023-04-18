МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Россия в феврале увеличила портфель американских гособлигаций до 75 миллионов долларов с 67 миллионов долларов в январе, свидетельствуют данные минфина США. Вложения россиян в отечественные облигации в валюте достигли рекорда

Как следует из опубликованной минфином статистики за февраль, российский портфель состоит из 62 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 13 миллионов долларов в краткосрочных.

Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — ее вложения, некогда составлявшие 96 миллиардов долларов, стали резко сокращаться в 2018 году.

На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц снизились на 22,6 миллиарда — до 1,082 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 848,8 миллиарда долларов (снижение на 10,6 миллиарда долларов). Следом идет Великобритания (643 миллиарда долларов), которая сократила объем облигаций на своем балансе на 25,3 миллиарда долларов.