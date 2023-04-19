МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года года на 35,445 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 58,952 миллиарда, говорится в сообщении министерства. В Минфине не исключили использование искусственного интеллекта в будущем

Цена отсечения составила 95,305% от номинала, средневзвешенная цена — 95,3413% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,25% годовых, средневзвешенная доходность — 10,25% годовых.

Минфин РФ позднее предложит инвесторам ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.