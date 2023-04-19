МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года на 17,914 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 25,964 миллиарда, говорится в сообщении Московской биржи. Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ серии 26242

Цена отсечения составила 95% от номинала, средневзвешенная цена — 95,0177% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 3,1% годовых, средневзвешенная доходность — 3,1% годовых.

Минфин РФ ранее в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года года на 35,445 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 58,952 миллиарда.