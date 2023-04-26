МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года года на 48,267 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 69,661 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин раскрыл подробности внесенного в Госдуму проекта об НДФЛ

Цена отсечения составила 94,7% от номинала, средневзвешенная цена — 94,7509% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,65% годовых, средневзвешенная доходность — 10,64% годовых.

Минфин РФ позднее предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.