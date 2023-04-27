МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Минфин России утвердил новый выпуск облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29024 с погашением в апреле 2035 года объемом 750 миллиардов рублей, говорится в материалах министерства. К российскому аналогу SWIFT готовятся подключить около 100 новых участников

Условия выпуска предусматривают выплату квартальных купонов. Купонный доход для ОФЗ 29024 будет рассчитываться исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

Дата начала размещения облигаций — 3 мая, соответственно, с этой даты они будут доступны для предложения на аукционах Минфина.

"Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПК выпуска 29024 будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", — сообщил Минфин.