Минфин утвердил новый выпуск ОФЗ с переменным купоном
Минфин утвердил новый выпуск ОФЗ с переменным купоном объемом 750 миллиардов рублей
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Минфин России утвердил новый выпуск облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29024 с погашением в апреле 2035 года объемом 750 миллиардов рублей, говорится в материалах министерства.
Условия выпуска предусматривают выплату квартальных купонов. Купонный доход для ОФЗ 29024 будет рассчитываться исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.
Дата начала размещения облигаций — 3 мая, соответственно, с этой даты они будут доступны для предложения на аукционах Минфина.
"Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПК выпуска 29024 будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", — сообщил Минфин.
https://1prime.ru/Bonds/20230427/840489231.html
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