МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Минфин России провел первый аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ), говорится в сообщении торговой площадки. Минфин утвердил новый выпуск ОФЗ с переменным купоном

"Ведомство приняло решение размещать государственные ценные бумаги в новом формате. Он подразумевает организацию торгов одновременно на двух площадках – Московской бирже и Санкт-Петербургской валютной бирже. Это положительно отразится на биржевой конкуренции и придаст дополнительное развитие отечественному фондовому рынку в целом и клиентскому сервису в частности", — говорится в сообщении.

Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил ОФЗ двух выпусков на 60,5 миллиарда рублей при совокупном спросе в 86 миллиардов рублей, свидетельствуют данные министерства. Заявки на аукционы инвесторы могли впервые подавать не только через Московскую биржу, но и Санкт-Петербургскую валютную биржу.

"По итогам торгов на Санкт-Петербургской валютной бирже общий размещенный объем ОФЗ-ПД выпуска 26238 и выпуска 26241 превысил 9,99 миллиарда рублей", — сообщила биржа.