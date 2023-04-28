С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — ПРАЙМ. Минфин России планирует использовать всю линейку доступных инструментов для выполнения программы государственных заимствований в 2023 году, в том числе ОФЗ с переменным купоном, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Силуанов оценил последствия корректировки топливного демпфера

"Будем, как в предыдущие годы, всю линейку использовать, для того, чтобы выполнить план по заимствованиям. План напряженный, поэтому все инструменты хороши. Последнее время мы идем чуть ниже по плану, но здесь ничего такого я не вижу", — сказал он.

Минфин России в первом квартале разместил ОФЗ на 738,4 миллиарда рублей по номиналу, выполнив на 92,3% квартальный план. По итогам четырех состоявшихся в апреле аукционных дней Минфин разместил гособлигации на 227 миллиардов рублей, обеспечив на 26,7% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ (850 миллиардов рублей). Министерство в этом году предлагало инвесторам пока только выпуски ОФЗ с постоянным купонным доходом и с индексируемым номиналом.

"Объемы (по ОФЗ с переменным купоном — ред.) будем смотреть по спросу. У нас с фиксированной доходностью бумаги достаточно дорогие получаются: 10,5% и выше в зависимости от срока. Нас критикуют за это, что мы выпускаем бумаги значительно выше инфляции, ключевой ставки. Но такие уровни доходности формируются на рынке. И это желание покупателей, инвесторов платить ту или иную цену в зависимости от нашей с вами общей ситуации, бюджетной политики", — сообщил Силуанов.

"Инвесторы видят риски таких бумаг. Во флоатерах они привязаны к текущим уровням ставок на рынке и, конечно, доходности по ним сегодня будут ниже. Но с другой стороны весь процентный риск берет на себя государство", — сказал он.

"Вопрос: как мы верим в то, что инфляция и ставки на рынке будут держаться низкие? Нам говорят: если вы верите в это — флоатеры выпускайте. А если рынок не верит — он будет высокие доходности по "фиксам" давать. Мы в этой парадигме и находимся когда принимаем решения по выпуску тех или иных инструментов", — заключил Силуанов.

Минфин России на этой неделе утвердил новый выпуск облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29024 с погашением в апреле 2035 года объемом 750 миллиардов рублей. Дата начала размещения облигаций — 3 мая, соответственно, с этой даты они будут доступны для предложения на аукционах Минфина. Однако конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ выпуска будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры, уточнял Минфин.