С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы в российский государственный долг боятся забирать выплаченный им доход на специальные рублевые счета, на которых накопился уже миллиард долларов, рассказал журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Минфин допустил небольшое отклонение дефицита бюджета в 2023 году

"По еврооблигациям мы платим сейчас купоны иностранцам на счет "И". Там накопился уже миллиард долларов. Мы говорили иностранным держателям: пожалуйста, приходите, открывайте счет, будете получать. Пока никто особенно не приходит, боятся санкционного взаимодействия с Минфином", — сообщил он.

"Был один случай — пришел, забрал на небольшую сумму", — добавил Силуанов.

Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня 2022 года перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.

Силуанов также заявил, что Минфин до конца текущего года начнет обмен суверенных еврооблигаций, номинированных в валюте, на рублевые облигации федерального займа (ОФЗ).

"Мы говорим о том, что мы будем выпускать наши замещающие еврооблигации, замещать (евробонды — ред.) нашими внутренними бумагами — ОФЗ, привязанными к той валюте и доходности, которая сегодня обращается на внешних рынках. Это будут рублевые облигации, естественно, по своим характеристикам ничем не отличающиеся (от евробондов — ред). Это важно для развития нашего рынка", — сказал он.

"Такие предложения есть, мы их обсуждаем с участниками рынка. Я думаю, что до конца года мы можем уже начать выпуск таких замещающих бумаг", — добавил Силуанов.

Закон о бюджете дает Минфину право в 2023 году выпустить рублевые госбумаги на сумму до 800 миллиардов рублей для обмена на ранее выпущенные суверенные евробонды в целях снижения внешнего валютного долга РФ.