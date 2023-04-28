С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — ПРАЙМ. Минфин России до конца текущего года начнет обмен суверенных еврооблигаций, номинированных в валюте, на рублевые облигации федерального займа (ОФЗ), заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Иностранные инвесторы в госдолг боятся забирать доход, заявил Силуанов

"Мы говорим о том, что мы будем выпускать наши замещающие еврооблигации, замещать (евробонды — ред.) нашими внутренними бумагами — ОФЗ, привязанными к той валюте и доходности, которая сегодня обращается на внешних рынках. Это будут рублевые облигации, естественно, по своим характеристикам ничем не отличающиеся (от евробондов — ред). Это важно для развития нашего рынка", — сказал он.

"Такие предложения есть, мы их обсуждаем с участниками рынка. Я думаю, что до конца года мы можем уже начать выпуск таких замещающих бумаг", — добавил Силуанов.

Закон о бюджете дает Минфину право в 2023 году выпустить рублевые госбумаги на сумму до 800 миллиардов рублей для обмена на ранее выпущенные суверенные евробонды в целях снижения внешнего валютного долга РФ.

Кроме того, Силуанов сообщил, что все российские эмитенты еврооблигаций должны будут выпустить замещающие облигации, соответствующее решение будет в скором времени принято.

"Мы сейчас обсуждаем с инвесторами эту тему. У нас по бизнес-облигациям, еврооблигациям есть три возможности обеспечения прав наших инвесторов в корпоративные еврооблигации. Первое — предложить выкуп своих еврооблигаций и их досрочно погасить. Второе — перевыпустить новые облигации. И третье — гасить российским (инвесторам — ред.) и иностранцам через комиссию нашу. Сейчас мы делаем упор на выпуск замещающих облигаций", — сказал он.

"Мы договорились, сделаем решение, что все компании, которые выпускали евробонды, должны будут выпустить замещающие облигации. А те, у кого есть какие-то причины применения возможных других путей расчёта — через подкомиссию нашу. Такое решение будет скоро", — добавил он.

Минфин и Банк России разработали проект указа, обязывающего эмитентов еврооблигаций выпускать замещающие облигации. Документ подразумевает обязательное замещение для всех эмитентов, у кого есть соответствующие еврооблигации, но будут исключения для компаний через решение правительственной подкомиссии по иностранным инвестициям такое замещение в каких-то случаях не делать, говорил ранее директор департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков.