МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года года на 23,289 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 36,643 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин России начнет обмен суверенных евробондов на рублевые ОФЗ

Цена отсечения составила 75,02% от номинала, средневзвешенная цена — 75,0501% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,81% годовых, средневзвешенная доходность — 10,81% годовых.

Объем остатков, доступных для размещения в выпуске, составлял 34,8 миллиарда рублей.

Минфин РФ позднее предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29024 с погашением в апреле 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске. ОФЗ серии 29024 объемом 750 миллиардов рублей являются новым выпуском и будут предложены на аукционе Минфином впервые.