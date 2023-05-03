МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29024 с погашением в апреле 2035 года на 75,501 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 260,744 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Рубль растет к доллару и евро четвертый день подряд

Цена отсечения составила 96,4% от номинала, средневзвешенная цена — 96,5693% от номинала.

ОФЗ серии 29024 объемом 750 миллиардов рублей являются новым выпуском и были предложены на аукционе Минфином впервые.

Минфин России ранее в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года года на 23,289 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 36,643 миллиарда.