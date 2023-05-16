ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. США столкнулись с падением интереса инвесторов к государственным облигациям из-за конфронтации президентской администрации и контролирующих палату представителей конгресса республиканцев по вопросу повышению госдолга страны, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен. Уже в июне США не смогут обслуживать госдолг, сообщила глава Минфина Йеллен

"Мы уже видим влияние конфронтации: инвесторы стали менее охотно держать правительственный долг с погашением в начале июня", — сообщила Йеллен в ходе своего выступления перед сообществом независимых банкиров Америки (ICBA).

Она добавила, что подобная тупиковая ситуация уже увеличила долговую нагрузку на американских налогоплательщиков.

"Слишком многим компаниям приходится тратить время на планирование потенциального риска дефолта США, вместо того, чтобы думать о долгосрочных инвестициях", — подчеркнула глава Минфина.

Йеллен призвала конгресс повысить потолок госдолга и добавила, что на следующей неделе намерена проинформировать лидеров законодательного собрания о новостях относительно возможного дефолта американской экономики.

Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Йеллен ранее предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.