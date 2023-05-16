СМИ: Эр-Рияд разместил исламские облигации на шесть миллиардов долларов
"Аль-Арабия": Саудовская Аравия разместила исламские облигации на шесть миллиардов долларов
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ДОХА, 16 мая — ПРАЙМ. Саудовская Аравия получила шесть миллиардов долларов, разместив исламские облигаций (сукук) двумя траншами по три миллиарда долларов сроком на шесть и десять лет, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на документ о выпуске.
Как говорится в документе, крупнейший в мире экспортер нефти продал шестилетний транш с премией 80 базисных пунктов к цене казначейских обязательств США и 10-летние облигации — с премией 100 базисных пунктов.
Сукук — это исламский финансовый сертификат, так называемый эквивалент облигации западной финансовой системы.
https://1prime.ru/Bonds/20230516/840609824.html
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