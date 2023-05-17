МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 6,078 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 12,493 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин предложит ОФЗ трех серий 17 мая

Цена отсечения составила 72,3855% от номинала, средневзвешенная цена — 72,3879% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,83% годовых, средневзвешенная доходность — 10,83% годовых.