МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, погасила еврооблигации 2018 года выпуска объемом 500 миллионов долларов, следует из сообщения компании. ЦБ отметил снижение доли нерезидентов в российских евробондах

"ПАО "Фосагро" (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, погасила пятилетние еврооблигации XS1752568144/ US71922LAB53 на 500 миллионов долларов со ставкой купона 3,949%", — говорится в сообщении.

Выплаты в рамках погашения облигационного займа международным и российским инвесторам были разделены, на что предварительно было получено согласие держателей всех трех выпусков еврооблигаций.

Отмечается, что в погашении частично использовались средства, привлеченные в ходе недавних дебютов "Фосагро" на Московской бирже — выпуска рублевых облигаций объемом 20 миллиардов рублей и выпуска облигаций объемом 2 миллиарда юаней, вызвавшие повышенный интерес со стороны инвесторов.

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.