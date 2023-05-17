МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 52005 с погашением в мае 2033 года на 37,37 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 43,37 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин назвал идею ввода льготной ипотеки на вторичку не совсем логичной

Цена отсечения составила 95% от номинала, средневзвешенная цена — 95,0154% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 3,11% годовых, средневзвешенная доходность — 3,11% годовых.