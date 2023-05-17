Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 37,37 миллиарда рублей
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ серии 52005 на 37,37 миллиарда рублей
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 52005 с погашением в мае 2033 года на 37,37 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 43,37 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 95% от номинала, средневзвешенная цена — 95,0154% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 3,11% годовых, средневзвешенная доходность — 3,11% годовых.
https://1prime.ru/Bonds/20230517/840619235.html
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