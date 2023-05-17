МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий на 84,5 миллиарда рублей по номиналу при совокупном спросе в 114,7 миллиарда рублей, свидетельствуют данные министерства. Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 37,37 миллиарда рублей

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 41,088 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 95,053% от номинала, средневзвешенная цена — 95,1244%. Доходность по цене отсечения составила 10,59%, средневзвешенная доходность — 10,58% годовых. Спрос — 58,89 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 6,078 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 72,3855% от номинала, средневзвешенная цена — 72,3879%. Эффективная доходность к погашению составила 10,83% годовых. Спрос — 12,493 миллиарда рублей.

На третьем аукционе Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года на 37,37 миллиарда рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 95% от номинала, а средневзвешенная цена сложилась на уровне 95,0154%. Спрос — 43,366 миллиарда.

Объем остатков, доступных для размещения в выпусках, составлял 181,53 миллиарда рублей, 113,64 миллиарда и 319,88 миллиарда соответственно.

СНИЖЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ОФЗ

"По итогам трех аукционов при общем спросе более 114,7 миллиарда рублей, который был на 23% ниже уровня двухнедельной давности, было размещено облигации на общую сумму порядка 84,54 миллиарда рублей, что на 14,4% ниже показателя предыдущих размещений", — рассказал РИА Новости главный аналитик по долговым рынкам БК "Регион" Александр Ермак.

Что касается вторичного рынка, то с начала мая на нем наблюдалось разнонаправленное движение цен различных выпусков гособлигаций на фоне существенного снижения объема торгов, который сократился в среднем за день более чем в два раза по сравнению со средним уровнем в марте–апреле, отметил аналитик.

"Доходность в среднем по рынку ОФЗ на закрытие вчерашних торгов выросла на 1 базисный пункт, при этом повышение доходности по бумагам со сроком обращения до 1 года достигало 33-65 базисных пунктов, по выпускам со сроком обращения 1-3,5 года — в пределах 10-16 базисных пунктов. По выпускам со сроком обращения 3,5-12,5 лет наблюдалось снижение доходности в пределах 1-8 базисных пунктов. На самом длинном "конце кривой" (со сроком обращения более 13 лет) повышение доходности составило в пределах 2-4 базисных пункта", — дополнил Ермак.

Минфин по итогам шести состоявшихся в апреле и мае аукционных дней разместил гособлигации на 410,36 миллиарда рублей, обеспечив на 48,28% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ (850 миллиардов рублей).