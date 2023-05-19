КАЗАНЬ, 19 мая — ПРАЙМ. Сбербанк точно будет размещать свои облигации в юанях, а сейчас определяет сроки и объемы такого потенциального размещения, заявил журналистам первый заместитель председателя правления кредитной организации Александр Ведяхин. "Сбер" предварительно оценил объем исламского банкинга в России

"Размещать облигации в юанях точно будем, когда и каким объемом, сейчас определяемся. С ликвидностью в юанях в целом все хорошо, то есть нам хватает, чтобы выдавать кредиты в этой валюте — в юанях", — ответил он на соответствующие вопросы в кулуарах международного экономического форума "Россия — Исламский мир".

По его словам, на юани "очень большой спрос", поскольку большинство клиентов банка хотят уйти из "недружественных" валют и перейти в китайскую.

"Но для того, чтобы можно было выдать кредит в юанях, надо этот юань привлечь, поэтому мы работаем активно с населением, привлекая юань, и, соответственно с корпоративными клиентами, в основном с российскими экспортёрами… Сейчас рынок балансируется, мы надеемся также, что и китайские банки будут активно "заводить" юаневую ликвидность на российский рынок, и таким образом мы ждем активного, бурного роста и кредитования в юанях, и привлечения в юанях", — заключил Ведяхин.

Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.