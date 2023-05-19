МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Московская биржа начала торги первым биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФом) на облигации в юанях, следует из сообщения торговой площадки. На Мосбирже призвали дать брокерам и биржам функции операторов обмена ЦФА

"19 мая 2023 года на Московской бирже стартовали торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) "Облигации в юанях" под управлением УК "Ингосстрах – Инвестиции". Торговый код – YUAN. Фонд инвестирует преимущественно в ценные бумаги из индекса российских облигаций, номинированных в китайских юанях (код индекса – RUCNYTR), который рассчитывает Московская биржа", — отмечается в пресс-релизе.

Как указывает торговая площадка, фонд ориентирован на самый широкий круг инвесторов. Стоимость пая на момент формирования фонда составляет примерно 100 рублей, минимальная сумма инвестирования – один пай. Торги и расчеты проводятся в российских рублях и китайских юанях. Паи фонда включены в котировальный список первого уровня Московской биржи.

"Менее чем за год на российском рынке сформировался и продолжает развиваться сегмент корпоративных облигаций, номинированных в китайских юанях. На Московской бирже размещено 20 выпусков облигаций в юанях почти на 800 миллиардов рублей. Это позволило нам начать расчет индекса российских облигаций, номинированных в юанях, и предоставить управляющим компаниям эффективный бенчмарк для создания новых инвестиционных инструментов", — говорит управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень.