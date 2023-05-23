МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. "Новатэк" разместил выпуск биржевых облигаций объемом 30 миллиардов рублей, сообщается в пресс-релизе компании. Эмитентов евробондов обязали выпустить замещающие облигации

"ПAO "Новатэк" успешно закрыло книгу заявок на приобретение выпуска рублевых биржевых облигаций на общую сумму 30 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Трехлетние облигации номиналом 1 тысяча рублей были размещены на Московской бирже. Купонный доход по ним в размере 9,1% годовых будет выплачиваться один раз в квартал. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску кредитный рейтинг на уровне "ruААА", уточняется в релизе компании.

Отмечается, что инвесторы проявили повышенный интерес к размещению облигаций "Новатэка": общий объем спроса составил около 80 миллиардов рублей. Расчеты с покупателями долга пройдут сегодня, 23 мая, на Московской бирже. Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк и Россельхозбанк.