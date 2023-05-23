"Новатэк" разместил выпуск биржевых облигаций во вторник
"Новатэк" разместил выпуск биржевых облигаций объемом 30 миллиардов рублей во вторник
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. "Новатэк" разместил выпуск биржевых облигаций объемом 30 миллиардов рублей, сообщается в пресс-релизе компании.
"ПAO "Новатэк" успешно закрыло книгу заявок на приобретение выпуска рублевых биржевых облигаций на общую сумму 30 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.
Трехлетние облигации номиналом 1 тысяча рублей были размещены на Московской бирже. Купонный доход по ним в размере 9,1% годовых будет выплачиваться один раз в квартал. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску кредитный рейтинг на уровне "ruААА", уточняется в релизе компании.
Отмечается, что инвесторы проявили повышенный интерес к размещению облигаций "Новатэка": общий объем спроса составил около 80 миллиардов рублей. Расчеты с покупателями долга пройдут сегодня, 23 мая, на Московской бирже. Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк и Россельхозбанк.
https://1prime.ru/Bonds/20230523/840659163.html
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