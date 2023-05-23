МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Обязанность эмитентов евробондов выпустить замещающие облигации является позитивным сигналом для российских инвесторов, рассказал РИА Новости заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. "Новатэк" разместил выпуск биржевых облигаций во вторник

Российские юридические лица, имеющие обязательства по еврооблигациям, обязаны выпустить замещающие облигации до конца 2023 года, соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин.

"Безусловно, это положительно для всех инвесторов в целом, что такое решение принято. Позитивный сигнал для российских инвесторов, включая страховые компании", — сказал Габуния в кулуарах Международной конференции по страхованию.

Ранее у эмитентов евробондов был выбор платить двумя способами держателям, права которых учитываются российскими депозитариями, — организовать раздельные платежи в российской и иностранной инфраструктуре или выпустить замещающие облигации. Когда эмитент выпускает замещающую облигацию, инвестор получает ликвидный актив, отметил Габуния.

"Когда будут выпущены замещающие облигации, любые риски, что эмитент перестанет платить через недружественную инфраструктуру, они все нивелируются", — сказал он.

При этом будут исключения для компаний через решение правительственной подкомиссии по иностранным инвестициям такое замещение в каких-то случаях не делать.

"Например, если погашение всего выпуска в первом квартале 2024 года, наверное, в этом случае правительственная комиссия может разрешить, но это ее компетенция, она будет принимать эти решения", — сказал он.