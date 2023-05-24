МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года на 59,566 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 70,605 миллиарда, говорится в сообщении министерства. ЦБ прокомментировал обязательный выпуск замещающих облигаций

Цена отсечения составила 96,0772% от номинала, средневзвешенная цена — 96,1634% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,08% годовых, средневзвешенная доходность — 10,06% годовых.