МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 4,044 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 12,475 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин Белоруссии не увидел проблем с исполнением бюджета на фоне санкций

Цена отсечения составила 75,29% от номинала, средневзвешенная цена — 75,3188% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,77% годовых, средневзвешенная доходность — 10,77% годовых.