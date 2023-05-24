Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 4,044 миллиарда рублей
минфин разместил ОФЗ серии 26240 на 4,044 миллиарда рублей на безлимитном аукционе 24 мая
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 4,044 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 12,475 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 75,29% от номинала, средневзвешенная цена — 75,3188% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,77% годовых, средневзвешенная доходность — 10,77% годовых.
https://1prime.ru/Bonds/20230524/840674130.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.