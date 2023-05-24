МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ разместил в среду два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в общей сложности на 63,6 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 83 миллиарда, следует из сообщений ведомства. Минфин рассказал, когда отменят декларирование ввозимой в ЕАЭС рыбы

На первом безлимитном аукционе размещены ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года на 59,566 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 70,605 миллиарда. Цена отсечения составила 96,0772% от номинала, средневзвешенная цена — 96,1634% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,08% годовых, средневзвешенная доходность — 10,06% годовых.

На втором аукционе размещены облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 4,044 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 12,475 миллиарда. Цена отсечения составила 75,29% от номинала, средневзвешенная цена — 75,3188% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,77% годовых, средневзвешенная доходность — 10,77% годовых.

По итогам двух аукционов при общем спросе 83,1 миллиарда рублей, который был на 27% ниже уровня недельной давности, было размещено облигаций на общую сумму порядка 63,61 миллиарда, что на 25% ниже показателя предыдущих размещений, оценил для РИА Новости главный аналитик по долговым рынкам БК "Регион" Александр Ермак. При этом эмитент, предоставив инвесторам "премию" по более "короткому" выпуску на уровне 5 базисных пунктов, практически отказался ее предоставлять по долгосрочному выпуску, отсекая две трети заявок, добавляет он.

"По итогам семи состоявшихся в апреле и мае аукционных дней объем размещения Минфином РФ ОФЗ составил порядка 473,973 миллиарда рублей, обеспечив на 55,76% выполнение "плана" привлечения во втором квартале (850 миллиардов)", — посчитал эксперт.

"Согласно первоначальному графику, объем, который необходимо было размещать еженедельно, составлял порядка 70,8 миллиарда рублей. После прошедших с начала квартала аукционов необходимый объем размещения в течение оставшихся пяти аукционных дней вырос на 6,2% до 75,2 миллиарда рублей", — резюмировал Ермак.