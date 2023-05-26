МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Объем рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) по состоянию на начало мая составил по непогашенному номиналу 18,6 триллиона рублей, или около 12% ВВП, говорится в обзоре по финансовой стабильности, который подготовил Банк России. Минфин разместил в среду ОФЗ на 63,6 миллиарда рублей

"Дефицит бюджета в 2023 году будет приводить к наращиванию объема заимствований на первичном рынке ОФЗ и к росту рынка государственных облигаций. На начало мая 2023 года объем рынка ОФЗ составил по непогашенному номиналу 18,6 триллиона рублей, или около 12% ВВП", — говорится в документе. Несмотря на планируемый рост государственных заимствований, соотношение государственного долга к ВВП в России сохранится на низком уровне и останется существенно ниже, чем в других странах, считают в ЦБ.

Большая часть ОФЗ принадлежит банковскому сектору (65,6% от объема бумаг в обращении). После ухода нерезидентов банки увеличили долю на первичном рынке ОФЗ. По итогам января – апреля 2023 года они выкупили 58,4% объема ОФЗ, размещенных на первичном рынке. Покупки осуществляли преимущественно системно значимые банки.

В системно значимых банках сохраняется дефицит высоколиквидных активов на фоне продления в 2023 году регуляторных послаблений в части соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (Н26). Предстоящий выход из указанных послаблений будет способствовать дальнейшей активизации спроса банков на ОФЗ.

На начало мая 2023 года доля ОФЗ в активах банковского сектора составляла 8,3%, портфель ОФЗ с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД) – 3,8%.

"Таким образом, банковский сектор имеет значительный потенциал для дальнейшей покупки ОФЗ, в том числе ОФЗ-ПД. В то же время наращивание портфеля ОФЗ-ПД будет приводить к усилению процентного риска банковской книги, поэтому банкам рекомендуется принимать меры по привлечению долгосрочных источников фондирования. Банк России планирует оценить практику управления процентным риском в крупных банках, а также разрабатывает новые подходы к регулированию риска ликвидности", — говорится в обзоре.