МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за апрель снизилась на 0,2 процентного пункта, обновив минимум с июля 2012 года — показатель по состоянию на 1 мая составил 9,3%, следует из материалов Банка России. "СПБ Биржа" увеличит число международных ценных бумаг на утренней сессии

Согласно данным ЦБ, в июле 2012 года доля нерезидентов в российских ОФЗ составляла 9,1%, а исторический минимум фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует).

Вложения нерезидентов в номинальном выражении сократились за месяц на 0,97% — до 1,74 триллиона рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 18,693 триллиона рублей с 18,456 триллиона месяцем ранее.

По итогам марта доля нерезидентов в ОФЗ также снизилась на 0,2 процентного пункта.