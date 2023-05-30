МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Минфин России 31 мая на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух серий, говорится в сообщении министерства. Цифровые валюты не подходят для хранения сбережений, считают в Минфине

Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года и ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29024 с погашением в апреле 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).