МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года на 25,255 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 48,648 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин рассказал, сколько получили нефтяники по топливному демпферу

Цена отсечения составила 95,97% от номинала, средневзвешенная цена — 96,0235% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,11% годовых, средневзвешенная доходность — 10,1% годовых.

Минфин РФ позднее предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.