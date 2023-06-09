АКРА присвоило зеленым облигациям Москвы наивысший кредитный рейтинг
Рейтинговое агентство АКРА присвоило зеленым облигациям Москвы наивысший кредитный рейтинг
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Эксперты рейтингового агентства АКРА присвоили зеленым облигациям Москвы наивысший кредитный рейтинг, сообщается на портале мэра столицы.
"Эксперты рейтингового агентства АКРА оценили инвестиционный риск вложений в зеленые облигации Москвы для населения как минимальный. Им присвоили наивысший кредитный рейтинг ААА(RU) по национальной шкале. Его присваивают субъектам страны, выпускам ценных бумаг или финансовым обязательствам с максимальным уровнем кредитоспособности", — говорится на сайте.
Отмечается, что рейтинг зеленых облигаций столицы для населения соответствует кредитному рейтингу города и имеет статус старшего необеспеченного долга.
https://1prime.ru/Bonds/20230609/840789134.html
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