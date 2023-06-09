МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Эксперты рейтингового агентства АКРА присвоили зеленым облигациям Москвы наивысший кредитный рейтинг, сообщается на портале мэра столицы.

Стенд группы компаний ПИК на Московском урбанистическом форуме

Агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг ПИК на уровне ruA+

"Эксперты рейтингового агентства АКРА оценили инвестиционный риск вложений в зеленые облигации Москвы для населения как минимальный. Им присвоили наивысший кредитный рейтинг ААА(RU) по национальной шкале. Его присваивают субъектам страны, выпускам ценных бумаг или финансовым обязательствам с максимальным уровнем кредитоспособности", — говорится на сайте.

Отмечается, что рейтинг зеленых облигаций столицы для населения соответствует кредитному рейтингу города и имеет статус старшего необеспеченного долга.