МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Эксперты рейтингового агентства АКРА присвоили зеленым облигациям Москвы наивысший кредитный рейтинг, сообщается на портале мэра столицы. Агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг ПИК на уровне ruA+

"Эксперты рейтингового агентства АКРА оценили инвестиционный риск вложений в зеленые облигации Москвы для населения как минимальный. Им присвоили наивысший кредитный рейтинг ААА(RU) по национальной шкале. Его присваивают субъектам страны, выпускам ценных бумаг или финансовым обязательствам с максимальным уровнем кредитоспособности", — говорится на сайте.

Отмечается, что рейтинг зеленых облигаций столицы для населения соответствует кредитному рейтингу города и имеет статус старшего необеспеченного долга.