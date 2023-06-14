Минфин разместил ОФЗ серии 29024 на 69 миллиардов рублей
Минфин разместил ОФЗ серии 29024 на 69 миллиардов рублей с погашением в апреле 2035 года
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 29024 с погашением в апреле 2035 года на 69,308 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 117,455 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 96% от номинала, средневзвешенная цена — 96,0188% от номинала.
https://1prime.ru/Bonds/20230614/840826635.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.