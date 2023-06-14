МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 29024 с погашением в апреле 2035 года на 69,308 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 117,455 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин ограничит покупку иностранных акций на ИИС-III бумагами ЕАЭС

Цена отсечения составила 96% от номинала, средневзвешенная цена — 96,0188% от номинала.