С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Сбербанк является крупнейшим покупателем облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, но сейчас у банка закончился лимит на часть выпусков; при размещении новых выпусков банк нарастит участие, заявил глава кредитной организации Герман Греф. Минфин разместил ОФЗ серии 52005 на безлимитном аукционе

Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал государственные банки покупать российские ОФЗ, напомнив про их низкую активность на последних аукционах.

"Мы крупнейший покупатель ОФЗ и все это время поддерживали ликвидность на этом рынке. Последнее время, действительно, у нас закончились лимиты на определенные выпуски бумаг. Мы не можем покупать больше определенного значения доли, поэтому в ряде выпусков не могли участвовать", — сказал Греф журналистам в кулуарах делового завтрака Сбербанка на ПМЭФ.

Глава Сбербанка также отметил, что есть вопрос по ставкам. "Рынок смотрит за адекватностью процентных ставок. Это всегда спор между Минфином, который хочет разместить подешевле, и рынком, который хочет хотя бы десятые доли процента зарабатывать", — сказал он.

Греф считает, что у Минфина РФ не будет проблем с привлечениями, это временная проблема. "Как только пойдут новые выпуски облигаций, мы увеличим наш объем присутствия", — добавил глава Сбербанка.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.