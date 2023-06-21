МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило возможности программы инфраструктурных облигаций в сфере строительства, сообщает пресс-служба кабмина. Греф назвал Сбербанк крупнейшим покупателем ОФЗ

"Правительство продолжает работу по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в рамках проектов жилищного строительства. Принято решение расширить возможности использования механизма инфраструктурных облигаций, что позволит увеличить количество финансируемых проектов. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Расширяется перечень объектов инфраструктуры, которые можно строить или реконструировать с применением инфраструктурных облигаций. В него добавлены объекты электроэнергетики, что позволит обеспечить территории необходимой инфраструктурой и создать дополнительные мощности при реализации масштабных проектов. Также для проектов строительства наёмных домов снижено требование о минимальной общей площади жилых помещений — с 10 тысяч до 5 тысяч квадратных метров.

Кроме того, обязательства застройщика по возврату суммы займа теперь могут быть обеспечены не только государственной гарантией региона, но и независимой гарантией или поручительством организации с наивысшим рейтингом платёжеспособности. При этом если обязательства обеспечены такой гарантией или поручительством, при отборе проекта не будет учитываться уровень госдолга региона.

"Благодаря принятому постановлению увеличится число проектов, а значит, больше граждан будут обеспечены новой современной инфраструктурой и городская среда в регионах станет ещё комфортнее и безопаснее", – приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Механизм инфраструктурных облигаций был запущен правительством в 2021 году, став одним из важнейших инструментов развития инфраструктуры при строительстве жилья. Средства от размещения облигаций выдаются застройщикам на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. С помощью такого финансового инструмента строятся детские сады, школы, поликлиники, жильё для социального и коммерческого найма, благоустраиваются городские и сельские территории.