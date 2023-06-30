МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Банк России расширил публикацию статистики и начал размещать информацию об облигациях сектора устойчивого развития, говорится в сообщении регулятора. В ЦБ рассказали, когда годовая инфляция в России превысит четыре процента

"Банк России расширяет публикацию статистики и начинает размещать информацию об облигациях сектора устойчивого развития. Материал содержит временные ряды данных об объеме эмиссии, структуре эмитентов и характеристиках таких ценных бумаг", — указано в релизе.

Так, на 1 июня 2023 года в обращении находился 31 выпуск облигаций сектора устойчивого развития на 295,5 миллиарда рублей, включая зеленые — на 203,7 миллиарда рублей, социальные — на 23,8 миллиарда рублей, облигации сегмента национальных и адаптационных проектов — на 65 миллиардов рублей, облигации устойчивого развития — на 3 миллиарда рублей.

Выход данных будет сопровождаться комментарием, в котором дополнительно будут представлены структура владения ценными бумагами, их срок обращения и тип процентных ставок. Материал будет выходить ежемесячно.